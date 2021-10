Drama voor Annemiek van Vleuten: gebroken bekken en schouder na val in Parijs-Roubaix

In een reactie op Twitter meldde Van Vleuten na de koers: „Voor mij geen gelukkig einde van 2021. Stomme crash. Wilde gewoon veilig naar de finish... Het resultaat is een op 2 plaatsen gebroken schaambeen en een lang verblijf op bed in het vooruitzicht. Dag vakantie. Dag opladen. Ik heb dit vaker gedaan maar de energie raakt op.”

Kort na haar val meldde de 38-jarige Van Vleuten al: „Ik kan niet lopen en ik vrees voor een gebroken heup en wellicht ook mijn schouder.” Dat blijkt dus een gebroken bekken en inderdaad een gebroken schouder te zijn. Van Vleuten hoopte aan het front een rol van betekenis te kunnen spelen voor haar Spaanse ploeg Movistar, maar haar deelname ontaardde in een drama.

Niet aan bed gekluisterd

De eerste editie van Parijs-Roubaix werd een echt slagveld. Iets dat op voorhand ook al wel verwacht werd. „Ik stond met goede moed aan de start, maar vond het wel spannend”, vertelt Van Vleuten. „Ik had ook wel lang getwijfeld of ik zou starten en had ook wel besloten dat ik het in april niet wilde doen, maar nu in oktober dacht ik dat ik het risico wel kon nemen. Dat heb ik helaas geweten.”, zegt ze op haar eigen website.

Na de eerste onderzoeken in Frankrijk, is de renster onderweg naar Nederland. „Ik ben met de ambulance naar het Rijnstate Ziekenhuis gebracht. Het allerergste vind ik het dat mijn seizoen zo eindigt en ik vond het heel erg om te horen aan mijn bed gekluisterd ben. Inmiddels is bij onderzoek in het Rijnstate gelukkig gebleken dat dat niet hoeft. Er is geen operatie nodig, maar drie weken plat liggen om het bekken aan elkaar te laten groeien, zoals ik eerst te horen kreeg, is niet nodig. Ik mag me voortbewegen op geleide van pijn, met wat krukken. Dat zal nog wel lastig worden, want door de schouder kan ik bijna niks doen en zal op krukken lopen wel ingewikkeld worden...”

Bittere pil verwerken

In het Rijnstate is onderzoek gedaan en een CT-scan gemaakt . „Ik zal hier nog wel even moeten blijven, maar er wordt aan alle kanten meegedacht, dus dat is top. Voor nu moet ik even deze bittere pil verwerken, dat ik mijn seizoen zo moet eindigen. Het is een mooi seizoen geweest, waar ik graag van na had willen genieten, maar nu ben ik weer in mineur.”

Van Vleuten heeft vaker pech gehad aan het einde van het seizoen. Vorig jaar brak ze kort voor de WK in de Giro Rosa een pols. In 2018 liep ze bij de WK wielrennen in Innsbruck bij een val een gebroken knie op.

De Britse Lizzie Deignan schreef geschiedenis als eerste vrouwelijke winnaar van wat een monumentale klassieker bij de mannen is. Marianne Vos eindigde als tweede, en de Italiaanse Elisa Longo Borghini, de Trek-Segafredo-ploeggenoot van Deignan, werd derde.