Buitenlandse media lyrisch over ’zinderend wonder’ Mathieu van der Poel

Wielrennen

Indrukwekkende Mathieu van der Poel slaat weer toe in Zwitserland

Mathieu van der Poel heeft na de tweede ook de derde etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Nederlandse kampioen van Alpecin-Fenix was na alweer een enerverende rit over heuvelachtige wegen tussen Lachen en Pfaffnau de snelste in een massasprint. Van der Poel is ook de nieuw leider.