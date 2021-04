Massale steun renners na emotioneel bericht van uit ’De Ronde’ gehaalde Michael Schär

„We wisten dat de UCI een voorbeeld wilde stellen maar dit is toch de Ronde van Vlaanderen: we rijden ons kapot om hier in vorm aan de start te staan, om dan uit koers te worden genomen voor zoiets is dat om te janken. Hij is 34 jaar oud maar zal wel gejankt hebben... Van der Poel gooide in de finale zijn bidon blijkbaar ook weg, maar blijkbaar is het onmogelijk om consequent te zijn in de wielerwereld”, aldus een boze Oliver Naesen, ploeggenoot van Schär, na de finish.

Bekijk hieronder de video van het incident:

Schär zelf had meteen door dat hij zijn bus op een verkeerde plek had weggegooid, maar reageerde tot nu toe nog niet. Via een emotioneel bericht op Instagram sprak hij de UCI aan.

„Beste UCI: dat is waarom kinderen beginnen met koersen”, is de titel van zijn betoog. „Ik herinner me het nog alsof het gisteren was. Mijn ouders reden in 1997 samen met mij en mijn zus naar de Tour de France in de Jura. Urenlang wachtten we tussen de vele toeschouwers, tot de publiciteitskaravaan passeerde en we snoepjes konden pakken. Daarna kwamen de eerste politiemotors voorbij en vloog er een helikopter boven ons. Precies die fantastische atmosfeer om het peloton te zien aankomen, veranderde mijn leven. Ik was eindeloos onder de indruk van de snelheid en het gemak waarmee die renners met hun fiets konden rijden. Ik wilde niets anders meer dan profwielrenner worden. Vanaf dat moment was ik bezeten door die droom.”

En toen moest het beste moment van de jonge Schär nog komen. „Bovenop die impressie kreeg ik een drinkbus van een prof. Dat stuk plastic maakte mijn koersverslaving compleet. Thuis werd ik dagelijks aan mijn droom herinnerd. Elke dag opnieuw nam ik mijn gele fles van Team Polti vol trots mee op de fiets. Elke dag opnieuw.”

Dat Schär voortaan dus geen drinkbussen meer mag weggooien naar (jonge) supporters, doet hem dan ook pijn in het hart. „Nu ben ik een prof die langs blije toeschouwers fiets. Op kalme momenten tijdens een wedstrijd houd ik altijd mijn lege drinkbus bij tot ik een paar kinderen langs de weg zie. Ik gooi ze dan voorzichtig weg zodat ze de bus kunnen opvangen. Twee jaar geleden gaf ik mijn bus aan een meisje langs de kant. Haar ouders vertelden me dat ze niet alleen die dag blij was met die bus. Ze spreekt er nog steeds over en misschien wordt ze op een dag wel wielrenster.”

„Dat zijn de momenten waarom ik van onze sport hou”, aldus de Zwitser. „Niemand kan dat ooit van ons afnamen. Wij zijn de meest toegankelijke sport, die drinkbussen weggeeft terwijl we fietsen. Zo simpel is het. Zo simpel als de koers.”

Schär kreeg veel reacties op zijn pleidooi. Onder anderen Greg en Claudia Van Avermaet, Rohan Dennis, Jasper Stuyven, Rick Zabel, Serge Pauwels en Marcus Burghardt reageerden er al op.

„Ik kan hier niet meer mee akkoord gaan”, schreef Dennis. „Ik pak zonder twijfelen een diskwalificatie als ik een jonge fan een drinkbus kan geven. Toont nog maar eens aan hoe belachelijk de UCI-regels zijn. De sport en de toeschouwers uit elkaar proberen te halen, zal maar op één manier aflopen.”

Mathieu van der Poel deelde, net als Thibau Nys, het bericht op zijn Instagram Story. Met de tekst: „Kijk hier alstublieft naar, UCI.”