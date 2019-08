Verstappen: ’Ferrari verslaan wordt heel lastig’

Op Spa-Francorchamps kon Verstappen niet het maximale uit zijn ’vrijdagmotor’ halen. „Ik reed met een wat lagere powermode dan normaal, omdat mijn motor wat ouder was”, zei hij over zijn Honda-krachtbron. „We wilden geen risico nemen. Ik reed dus met minder power rond dan normaal op vrijdag. Ik denk dat het zaterdag een stuk beter gaat.”

Bekijk ook: Verstappen rijdt derde tijd op training Spa

Bekijk ook: Verstappen klokt zesde tijd in tweede training

Verstappen acht het ook met de ’racemotor’, zeg maar een nieuwere en betere versie van de Honda, zaterdag lastig om Ferrari en eventueel Mercedes te kloppen. In tegenstelling tot zijn nieuwe teamgenoot Alexander Albon rijdt de Nederlander dit weekeinde overigens nog niet met de allernieuwste motor van Honda, wat Albon (derde wissel dit seizoen) op een gridstraf komt te staan. Waarschijnlijk moet Verstappen die volgende week in Monza incasseren.

Bekijk ook: Albon kijkt op tegen Verstappen

„Ik denk niet dat we Ferrari kunnen verslaan in de kwalificatie. Dat wordt heel lastig. Ze zijn heel snel op de rechte stukken, maar dat is geen verrassing. We moeten proberen om in ieder geval dicht op Mercedes te zitten. Over het algemeen was ik wel tevreden over de balans in de auto, alleen had ik vandaag dus wat minder power.”