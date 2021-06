Tallon Griekspoor kijkt uit naar clash met Alexander Zverev op Wimbledon

Tennis

Richèl Hogenkamp strandt in kwalificaties Wimbledon

Tennisster Richèl Hogenkamp is er niet in geslaagd het hoofdtoernooi van Wimbledon te bereiken. Ze verloor in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi in Londen in twee sets van Rebecca Sramkova uit Slowakije: 7-6 (2) 6-4.