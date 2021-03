Mathieu van der Poel sterft duizend doden: ’Nog nooit zó diep gegaan’

Mathieu van der Poel heeft even de tijd nodig om na zijn zege bij zinnen te komen. Ⓒ EPA

CASTELFIDARDO - Mathieu van der Poel kan álles. Zondagmiddag won hij de vijfde etappe van Tirreno-Adriatico, terwijl hij de laatste tien of vijftien kilometer van de koers naar eigen zeggen buiten bewustzijn op zijn fiets had gezeten. „Ik weet echt niet meer hoe ik bij de finish ben gekomen.” Maar meeslepend was het in elk geval, hem te zien zwabberen van de hemel tot op de drempel van de hel…