Erling Haaland fit voor bekerfinale tegen RB Leipzig

Tennis: Tennisser uit Kazachstan tien jaar geschorst wegens corruptie

13.12 uur: De internationale integriteitscommissie van het tennis heeft een speler voor tien jaar geschorst wegens corruptie. Het gaat om Roman Khassanov uit Kazachstan, van wie de beste klassering op de wereldranglijst de 671e positie was.

Khassanov heeft de overtredingen, vermoedelijk vormen van matchfixing, toegegeven. Hij mag tijdens zijn schorsing ook geen andere functie in het tennis uitoefenen. Ook kreeg de Kazach nog een boete van 100.000 euro, waarvan 75.000 euro voorwaardelijk.

Voetbal: Dortmund met topschutter Haaland in bekerfinale

12.32 uur: Borussia Dortmund treedt donderdag in de finale van de Duitse beker tegen Leipzig vermoedelijk aan met Erling Haaland. De internationaal felbegeerde topschutter uit Noorwegen is fit genoeg, na wegens een blessure twee weken langs de kant te hebben gestaan.

Haaland nam dinsdag weer deel aan de training. Een dag eerder had de Noor al individueel de nodige oefeningen afgewerkt. Op 24 april had hij in het duel met Wolfsburg een kneuzing in het bovenbeen opgelopen.

Synchroonzwemmen: Zusjes De Brouwer met persoonlijk record naar finale

11.40 uur: Noortje en Bregje de Brouwer hebben zich bij het EK synchroonzwemmen als vijfde geplaatst voor de finale vrije oefening. Met startnummer 1 mochten ze in Boedapest na 1 jaar en 3 maanden eindelijk weer een officiële wedstrijd zwemmen.

De 22-jarige tweeling noteerde in de voorronde een score van 86,867 punten. Dat betekende een persoonlijk record voor het duo. De finale met twaalf duetten staat voor vrijdag op het programma. Aan de voorronde deden 20 duo’s mee.

De zusjes de Brouwer zwemmen donderdag de finale van de verplichte kür. Die stond voor maandag op het programma, maar werd halverwege afgebroken wegens technische problemen met een onderwaterspeaker.

Tennis: Zverev wil in Tokio op drie fronten strijden

11.24 uur: Duitslands beste tennisser Alexander Zverev wil bij de Olympische Spelen van Tokio op drie fronten strijden. De nummer 6 van de wereld, afgelopen weekeinde nog winnaar van het masterstoernooi in Madrid, doet mee aan het enkelspel, dubbelspel en het mixdubbel.

„Dat is natuurlijk een stevige inspanning, maar als het gaat om de Olympische Spelen doet dat er niet toe”, zei Zverev in een interview met de Duitse krant Bild. „Dan sta je er voor je land en neem je alle nadelen op de koop toe. Ik ga proberen er het maximale uit te halen.”

Zverev (24) heeft als partner in het mixdubbel Angelique Kerber op het oog. Voor het dubbelspel kiest hij voor Tim Pütz. In Madrid stonden de twee nog in de halve finale. Een voorbehoud maakt Zverev voor zijn olympische start: „Als ik eerst vier weken in quarantaine moet en mijn hotelkamer niet af mag, ga ik niet. Dan heeft het geen zin, omdat na zo’n periode het ritme totaal zoek is.”

Wielrennen: Direct Energie mijdt Circuit de Wallonie na corona

11.18 uur: De Franse wielerploeg Total Direct Energie verschijnt donderdag niet aan de start van het Circuit de Wallonie na een positieve coronatest binnen de ploeg. De formatie, waarvoor Niki Terpstra uitkomt, vertelt niet om wie het gaat.

Het Circuit de Wallonie staat voor donderdag op en programma, met start en aankomst in Mont-sur-Marchienne. De vorige editie werd in 2019 gewonnen door de Fransman Thomas Boudat, die toen uitkwam voor Direct Energie. Vorig jaar maakte hij de overstap naar Arkéa-Samsic.

Voetbal: Schotland mist McLean op Europees kampioenschap

10.33 uur: Schotland kan op het Europees kampioenschap voetbal de komende zomer niet beschikken over Kenny McLean. De middenvelder is geblesseerd aan een knie, zo liet zijn club Norwich City weten. McLean raakte het afgelopen weekeinde geblesseerd en kan naar verwachting zeker drie maanden niet in actie komen.

Schotland speelt de eerste wedstrijd op het EK op 14 juni in Glasgow tegen Tsjechië. Norwich promoveerde onlangs naar de Premier League.

Voetbal: Iniesta verlengt contract in Japan

8.33 uur: Andrés Iniesta heeft zijn contract bij Vissel Kobe verlengd. De middenvelder is nu tot de zomer van 2023 verbonden aan de Japanse voetbalclub.

De 37-jarige Iniesta verliet FC Barcelona drie jaar geleden voor Vissel Kobe. Hij won in zestien jaar maar liefst 32 prijzen met Barcelona. Iniesta maakte het winnende doelpunt voor Spanje in de WK-finale van 2010 tegen het Nederlands elftal (1-0). Hij scoorde in blessuretijd en bezorgde zijn land zo een eerste wereldtitel.

Basketbal: Curry helpt Warriors aan zege op Utah Jazz

7.18 uur: Basketballer Stephen Curry heeft Golden State Warriors aan een zege op Utah Jazz (119-116) geholpen. Hij maakte 36 punten en brak met een driepunter met nog maar 14 seconden op de klok het verzet van de koploper van de Western Conference in de NBA.

Curry heeft dit seizoen in al zijn 37 wedstrijden nog niet minder dan 30 punten gemaakt. Jordan Clarkson eindigde met 41 punten voor Utah Jazz, dat nog steeds niet over de geblesseerde Donovan Mitchell en Mike Conley kon beschikken.

Golden State Warriors staat na de zege achtste in de Western Conference. De kampioen van 2015, 2017 en 2018 van de NBA is nog niet zeker van deelname aan de play-offs.