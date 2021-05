Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: FIFA praat landen bij over mensenrechtensituatie Qatar

17.31 uur: De FIFA heeft geïnteresseerde confederaties en landen tijdens een virtuele bijeenkomst bijgepraat over de mensenrechtensituatie in Qatar. Daarbij kwamen meerdere (internationale) experts aan het woord, meldt de wereldvoetbalbond.

„We weten dat er nog werk aan de winkel is, maar we moeten erkennen dat er in zeer korte tijd aanzienlijke vooruitgang is geboekt. Dat is dankzij de inzet van de hoogste autoriteiten in het land. We moeten ervoor zorgen dat elk debat over deze complexe kwestie gebaseerd is op geverifieerde feiten”, zegt Gianni Infantino, voorzitter van de FIFA. „Het is belangrijk voor de bij ons aangesloten federaties en landen om rechtstreeks van onafhankelijke internationale experts te horen dat de omstandigheden op de bouwplaatsen van WK-stadions de hoogste wereldwijde veiligheidsnormen hebben bereikt en dat de recente baanbrekende wetshervormingen al tienduizenden werknemers in heel Qatar ten goede zijn gekomen.”

De Britse krant The Guardian meldde in februari dat tussen 2010 (toen het WK aan Qatar werd toegewezen) en 2020 zeker 6500 arbeidsmigranten uit India, Bangladesh, Nepal, Pakistan en Sri Lanka in Qatar zijn overleden, onder meer bij de bouw van de stadions.

Schoonspringen: Abbema debuteert met 22e plaats op EK schoonspringen

16.07 uur: Oona Abbema is bij haar debuut op het Europees kampioenschap schoonspringen (1 meter plank) met 208,10 punten in Boedapest als 22e geëindigd.

Abbema werd in 2018 gescout op een talentendag. Dat ze zich na slechts tweeënhalf jaar al meldt op het Europees kampioenschap kan opvallend worden genoemd.

Daphne Wils werd 25e (185,30). Dat resultaat werd ingegeven door fouten in de derde en laatste sprong.

De beste twaalf schoonspringsters, van de in totaal 31 deelnemers, werken dinsdagavond de finale af.

Biljarten: Nederlandse team bereikt kwartfinale pool

16.03 uur: Niels Feijen en Marc Bijsterbosch, die ons land vertegenwoordigen op het prestigieuze World Cup of Pool-toernooi dat in het Engelse Milton Keynes wordt gespeeld, hebben zich geplaatst voor de kwartfinale.

Het Nederlandse poolteam versloeg in de eerste ronde Bosnia & Herzegovina met 7-4 en daarna werd Finland met overmacht 7-1 aan de kant geschoven.

De World Cup of Pool wordt gespeeld in de discipline 9-ball en wordt zonder publiek in de lokatie - waar ook snooker- en dartstoernooien worden gehouden - gespeeld. De deelnemers moeten voldoen aan de strikte regels rond het coronavirus.

Het winnende land krijgt een cheque van 50.000 euro.

Voetbal: De Graafschap mist Verbeek en Van Huizen in promotieduel

14.43 uur: Trainer Mike Snoei van De Graafschap kan woensdagavond in het beslissende duel met Helmond Sport om promotie naar de Eredivisie niet beschikken over Danny Verbeek. De aanvallende middenvelder is positief getest op corona.

Verbeek zat vrijdag al verplicht in quarantaine toen De Graafschap er in het uitduel met Jong Ajax (1-1) niet in slaagde om promotie veilig te stellen. Hij was toen in contact geweest met iemand die besmet bleek met het coronavirus. Toine van Huizen is geschorst voor het duel met Helmond Sport.

De Graafschap promoveert na kampioen SC Cambuur als tweede club naar de Eredivisie als het wint van Helmond Sport. Bij een gelijkspel of nederlaag kunnen Go Ahead Eagles, Almere City en NAC Breda nog als tweede eindigen. De club uit Doetinchem degradeerde in 2019 naar de Keuken Kampioen Divisie.

De Graafschap leek op weg naar promotie toen het seizoen vorig jaar werd afgebroken na de uitbraak van het coranavirus. De club stond toen tweede op de ranglijst met een voorsprong van 7 punten op het als derde geklasseerde Volendam. SC Cambuur, toen koploper, en De Graafschap stapten vergeefs naar de rechter om promotie naar de Eredivisie af te dwingen.

Voetbal: Voormalig Belgisch international Defour stopt per direct

14.02 uur: Voormalig Belgisch voetbalinternational Steven Defour (33) stopt per direct. Hij liet dinsdag weten het seizoen bij KV Mechelen niet eens meer af te maken, vanwege een hardnekkige blessure. „Dit was het voor mij. Bedankt voor jullie steun in al die jaren. Nu is het tijd voor een nieuw hoofdstuk”, zo liet hij weten.

Defour speelde 52 keer voor het nationale elftal van België. Hij kwam ook uit voor onder meer Standard Luik en Anderlecht.

Voetbal: Real Madrid moet in titelstrijd ook Mendy missen

13.33 uur: Real Madrid moet in de race om de voetbaltitel in Spanje ook Ferland Mendy missen. Volgens coach Zinedine Zidane kan de Franse verdediger wegens een blessure aan een scheenbeen dit seizoen niet meer in de competitie spelen. Hij is de vierde verdediger die nu ontbreekt in de laatste fase van het seizoen, waarin Real met Atlético Madrid, Barcelona en Sevilla om het kampioenschap strijdt.

Raphael Varane, Sergio Ramos en Dani Carvajal zijn eveneens al enige tijd niet fit, waardoor ze ontbreken in de defensie. Lucas Vazquez, normaal tweede keus, kan hen wegens een blessure niet vervangen. Real Madrid heeft dit seizoen al 27 keer een medisch rapport over een ontbrekende speler gepubliceerd. In een aantal gevallen ging het daarbij om corona.

Voetbal: Duitse voetbalbond verwacht snel benoeming Flick als bondscoach

13.21 uur: De Duitse voetbalbond hoopt nog voor het Europees kampioenschap een nieuwe bondscoach te hebben gevonden, voor de jaren na de titelstrijd. De gesprekken met de huidige coach van Bayern München Hansi Flick zullen worden geïntensiveerd, zo liet directeur Oliver Bierhoff weten.

„Maar we kunnen nog niet zeggen dat het al rond is. Daarvoor is het nog te vroeg”, aldus Bierhoff. „We hopen echter van harte dat we snel duidelijkheid kunnen geven.” Het EK begint op 11 juni. De huidige trainer van Duitsland Joachim Löw stapt na het toernooi op, zo heeft hij eerder al laten weten.

„Flick weet hoe belangrijk het nationale elftal voor ons land is”, aldus Bierhoff. „Mede daarom heb ik er vertrouwen in dat we er uit kunnen komen.” De directeur zegt echter ook te begrijpen dat Flick in Europa bijzonder gewild is, na zijn vele successen met Bayern München. „Daarvoor kunnen we de ogen uiteraard niet sluiten.”

Tennis: Tennisser uit Kazachstan tien jaar geschorst wegens corruptie

13.12 uur: De internationale integriteitscommissie van het tennis heeft een speler voor tien jaar geschorst wegens corruptie. Het gaat om Roman Khassanov uit Kazachstan, van wie de beste klassering op de wereldranglijst de 671e positie was.

Khassanov heeft de overtredingen, vermoedelijk vormen van matchfixing, toegegeven. Hij mag tijdens zijn schorsing ook geen andere functie in het tennis uitoefenen. Ook kreeg de Kazach nog een boete van 100.000 euro, waarvan 75.000 euro voorwaardelijk.

Voetbal: Dortmund met topschutter Haaland in bekerfinale

12.32 uur: Borussia Dortmund treedt donderdag in de finale van de Duitse beker tegen Leipzig vermoedelijk aan met Erling Haaland. De internationaal felbegeerde topschutter uit Noorwegen is fit genoeg, na wegens een blessure twee weken langs de kant te hebben gestaan.

Haaland nam dinsdag weer deel aan de training. Een dag eerder had de Noor al individueel de nodige oefeningen afgewerkt. Op 24 april had hij in het duel met Wolfsburg een kneuzing in het bovenbeen opgelopen.

Synchroonzwemmen: Zusjes De Brouwer met persoonlijk record naar finale

11.40 uur: Noortje en Bregje de Brouwer hebben zich bij het EK synchroonzwemmen als vijfde geplaatst voor de finale vrije oefening. Met startnummer 1 mochten ze in Boedapest na 1 jaar en 3 maanden eindelijk weer een officiële wedstrijd zwemmen.

De 22-jarige tweeling noteerde in de voorronde een score van 86,867 punten. Dat betekende een persoonlijk record voor het duo. De finale met twaalf duetten staat voor vrijdag op het programma. Aan de voorronde deden 20 duo’s mee.

„We zijn heel tevreden dat we na zo’n lange pauze meteen een persoonlijk record zwemmen”, laten de zusjes weten vanuit de hoofdstad van Hongarije. „We willen ons vrijdag in de finale verbeteren door meer accent en kracht in de uitvoering te leggen. Dan moet een score van rond de 87 mogelijk zijn.”

De zusjes de Brouwer zwemmen donderdag de finale van de verplichte kür. Die stond voor maandag op het programma, maar werd halverwege afgebroken wegens technische problemen met een onderwaterspeaker.

Tennis: Zverev wil in Tokio op drie fronten strijden

11.24 uur: Duitslands beste tennisser Alexander Zverev wil bij de Olympische Spelen van Tokio op drie fronten strijden. De nummer 6 van de wereld, afgelopen weekeinde nog winnaar van het masterstoernooi in Madrid, doet mee aan het enkelspel, dubbelspel en het mixdubbel.

„Dat is natuurlijk een stevige inspanning, maar als het gaat om de Olympische Spelen doet dat er niet toe”, zei Zverev in een interview met de Duitse krant Bild. „Dan sta je er voor je land en neem je alle nadelen op de koop toe. Ik ga proberen er het maximale uit te halen.”

Zverev (24) heeft als partner in het mixdubbel Angelique Kerber op het oog. Voor het dubbelspel kiest hij voor Tim Pütz. In Madrid stonden de twee nog in de halve finale. Een voorbehoud maakt Zverev voor zijn olympische start: „Als ik eerst vier weken in quarantaine moet en mijn hotelkamer niet af mag, ga ik niet. Dan heeft het geen zin, omdat na zo’n periode het ritme totaal zoek is.”

Wielrennen: Direct Energie mijdt Circuit de Wallonie na corona

11.18 uur: De Franse wielerploeg Total Direct Energie verschijnt donderdag niet aan de start van het Circuit de Wallonie na een positieve coronatest binnen de ploeg. De formatie, waarvoor Niki Terpstra uitkomt, vertelt niet om wie het gaat.

Het Circuit de Wallonie staat voor donderdag op en programma, met start en aankomst in Mont-sur-Marchienne. De vorige editie werd in 2019 gewonnen door de Fransman Thomas Boudat, die toen uitkwam voor Direct Energie. Vorig jaar maakte hij de overstap naar Arkéa-Samsic.

Voetbal: Schotland mist McLean op Europees kampioenschap

10.33 uur: Schotland kan op het Europees kampioenschap voetbal de komende zomer niet beschikken over Kenny McLean. De middenvelder is geblesseerd aan een knie, zo liet zijn club Norwich City weten. McLean raakte het afgelopen weekeinde geblesseerd en kan naar verwachting zeker drie maanden niet in actie komen.

Schotland speelt de eerste wedstrijd op het EK op 14 juni in Glasgow tegen Tsjechië. Norwich promoveerde onlangs naar de Premier League.

Voetbal: Iniesta verlengt contract in Japan

8.33 uur: Andrés Iniesta heeft zijn contract bij Vissel Kobe verlengd. De middenvelder is nu tot de zomer van 2023 verbonden aan de Japanse voetbalclub.

De 37-jarige Iniesta verliet FC Barcelona drie jaar geleden voor Vissel Kobe. Hij won in zestien jaar maar liefst 32 prijzen met Barcelona. Iniesta maakte het winnende doelpunt voor Spanje in de WK-finale van 2010 tegen het Nederlands elftal (1-0). Hij scoorde in blessuretijd en bezorgde zijn land zo een eerste wereldtitel.

Basketbal: Curry helpt Warriors aan zege op Utah Jazz

7.18 uur: Basketballer Stephen Curry heeft Golden State Warriors aan een zege op Utah Jazz (119-116) geholpen. Hij maakte 36 punten en brak met een driepunter met nog maar 14 seconden op de klok het verzet van de koploper van de Western Conference in de NBA.

Curry heeft dit seizoen in al zijn 37 wedstrijden nog niet minder dan 30 punten gemaakt. Jordan Clarkson eindigde met 41 punten voor Utah Jazz, dat nog steeds niet over de geblesseerde Donovan Mitchell en Mike Conley kon beschikken.

Golden State Warriors staat na de zege achtste in de Western Conference. De kampioen van 2015, 2017 en 2018 van de NBA is nog niet zeker van deelname aan de play-offs.