De deur naar Tokio staat op het EK weer open voor de waterpolovrouwen

Bondscoach Arno Havenga heeft veel energie in teambuilding en het verbeteren van onderlinge relaties gestoken. Ⓒ FOTO Hollandse Hoogte

ZEIST - Over zijn eigen olympische avonturen als waterpoloër (1996 en 2000) heeft de bondscoach van het Nederlands vrouwenteam nog niet veel hoeven vertellen. „Dat zal wel veranderen, zodra we ons hebben geplaatst voor Tokio. Want dat gaat gebeuren”, verzekert Arno Havenga een paar dagen voor de start van het EK in Boedapest. „We weten alleen nog niet langs welke route: via Hongarije of Italië?”