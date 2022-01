PSV is ook Maxi Romero kwijt voor topper tegen Ajax

Het Eindhovens Dagblad meldt zaterdagavond dat de Argentijnse spits, die net weer fit was, door een blessure opnieuw voorlopig is uitgeschakeld. Bronnen bij PSV bevestigen die berichtgeving.

De absentie van Romero is een flinke streep door de rekening van PSV-trainer Roger Schmidt, die eerder ook Carlos Vinicius al geblesseerd zag wegvallen. Eran Zahavi, de aanvalsleider van de Eindhovenaren, maakte donderdag in het bekerduel met Telstar zijn rentree nadat hij ruim tweeënhalve maand aan de kant had gestaan.

Romero werd vier jaar geleden door PSV voor 10 miljoen euro overgenomen van Velez Sarsfield. Vorige week kreeg hij in de uitwedstrijd tegen FC Groningen pas voor het eerst een basisplaats. De spits kampte voortdurend met blessures. Een zware knieblessure hield hem zelfs een jaar aan de kant. Dit seizoen keerde hij terug in de selectie, maar ook dat ging niet zonder slag of stoot. Hij was er in november een paar weken uit met liesklachten. Romero heeft bij PSV nog een contract tot 2023, maar lijkt door al die fysieke ongemakken een miskoop te worden.

