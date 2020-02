Jong Ajax-trainer baalt van zoon: ’Hij komt er een jaar niet meer in’

De 21-jarige middenvelder zorgde in de 72e minuut voor de derde treffer van de club uit Breda. „Vanuit zijn gezichtspunt is dit een prima goal. Hij komt een jaar het huis niet meer in. Voor hem is het leuk. We zijn sportmannen: hij wil winnen en ik ook. Hij scoort nooit, en nu maakt hij de 3-2”, sprak vader Mitchell als een boer met kiespijn voor de camera van FOX Sports.

„We hebben er een paar grapjes over gemaakt, thuis. Het is niet leuker of minder leuk dat ik tegen mijn vader scoor”, vertelde Jordan. „Maar zometeen praat ik gewoon normaal met hem. Hij kan er waarschijnlijk ook wel weer om lachen.”

Van der Gaag junior deed vervolgens nog een gewaagde voorspelling. „We gaan volle bak voor promotie en we gaan de bekerfinale halen, dat weet ik zeker”, blufde de geboren Hagenaar. Op 5 maart moet NAC het in De Kuip opnemen tegen Feyenoord voor een plek in de eindstrijd. Een dag eerder maken Utrecht en Ajax uit wie de andere finalist wordt.