Thymen Arensman reageert na zware crash: ’Helm redde waarschijnlijk mijn leven’

Waar eerder naar buitenkwam dat de klassementsrenner een breuk in zijn sleutelbeen had opgelopen, spreekt hij daar zelf niet over. „Ik heb overal pijn ook op mijn hoofd en ik mis een tand, maar op dit moment lijkt het dat ik niks heb gebroken”, stelt Arensman. ,,Ik kan niks meer herinneren van wat er is gebeurd en werd wakker in het ziekenhuis. Waarschijnlijk was ik bewusteloos voor een paar uur. Ik ben niet meer de knappe jongen na de hechtingen en blessures, maar ik ben blij dat mijn helm mijn leven heeft gered.”

Het gaat naar eigen zeggen relatief goed met hem. ,,Ik ga mijn teammaten aanmoedigen, terwijl ik probeer volledig te herstellen. Mijn vriendin is nu hier en we reizen vandaag nog af naar Nederland", aldus de renner uit het Gelderse Beesd.

Arensman stond 24e in het algemeen klassement. Vorig jaar sloot hij de Vuelta nog af als zesde.