Willem II verslaat Jong Ajax en glipt top-5 binnen

De Tilburgers kwamen na dik twintig minuten op achterstand, toen Sontje Hansen op aangeven van Kristian Hlynsson scoorde namens Ajax. Willem II-trainer Kevin Hofland was ’not amused’ met wat hij in die fase van het duel van zijn ploeg zag, en slachtofferde spits Jizz Hornkamp al binnen het half uur.

Of die wissel voor de ommekeer zorgde blijft gissen, maar kort na rust zorgde Jeremy Bokila voor 1-1. Soepel ging het vervolgens niet voor de vorig jaar uit de Eredivisie gedegradeerde ploeg, maar in minuut 76 zorgde Woudenberg wel voor de voorsprong. Die treffer bleek een kleine twintig minuten later de winnende.

De driepunter levert Willem II de vijde plek in de ’KKD’ op, met een punt minder dan nummer vier FC Eindhoven. Koploper Heracles Almelo, dat afgelopen vrijdag verloor van Almere City FC, is met 28 punten nog een eind uit zicht.