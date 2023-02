Drama voor Atalanta-back Hans Hateboer, koploper Napoli wint ruim

„Wanneer de voorste kruisband een mooie avond in Rome verpest”, schrijft de rechtsback op Instagram bij een foto van hem, liggend op het veld. Zijn zaakwaarnemer Guido Albers bevestigt dat Hateboer de voorste kruisband in z’n knie heeft gescheurd. Volgens Atalanta ondergaat de 29-jarige Groninger maandag een operatie. Voor een dergelijke blessure staat een hersteltermijn van zes tot negen maanden.

Hateboer is al jaren een vaste waarde bij Atalanta, de nummer 3 van de Serie A. Dit seizoen speelde de vleugelverdediger zeventien competitiewedstrijden, waarin hij één keer scoorde. Atalanta nam hem begin 2017 over van FC Groningen. Hateboer speelde dertien interlands voor het Nederlands elftal, maar ontbrak eind vorig jaar in de WK-selectie. Bondscoach Louis van Gaal gaf op de positie van Hateboer de voorkeur aan onder anderen Denzel Dumfries en Jeremie Frimpong.

Napoli

Napoli heeft zijn negentiende zege van dit seizoen geboekt in de Italiaanse Serie A. De koploper won in eigen huis met 3-0 van Cremonese, de nummer laatst. De club uit Napels liep verder uit op de concurrentie en heeft nu 59 punten. De voorsprong op nummer twee Internazionale bedraagt 16 punten, al heeft de club uit Milaan een wedstrijd minder gespeeld.

De Georgische aanvaller Khvicha Kvaratskhelia opende na ruim 20 minuten de score. Hij trok vanaf de achterlijn het doelgebied binnen en schoot de bal langs keeper Marco Carnesecchi van Cremonese, dat pas 8 punten vergaarde dit seizoen en nog altijd wacht op de eerste overwinning.

Hoewel Cremonese aardig van zich af beet, had de ploeg van trainer Luciano Spalletti de controle over de wedstrijd. Na 65 minuten kwam Napoli op 2-0. De Zuid-Koreaan Kim Min-jae kopte de bal vanuit een corner voor het doel, waar de Nigeriaanse spits Victor Osimhen op de juist plaats stond om de bal simpel in te tikken. Het was zijn zeventiende competitietreffer. De 3-0 viel ruim 10 minuten voor tijd. Giovanni Di Lorenzo bracht Eljif Elmas in stelling en die haalde doeltreffend uit.