FIFA neemt transfer Bruno Fernandes naar Manchester United onder de loep

De Portugese middenvelder verhuisde in januari voor minimaal 55 miljoen euro van Sporting Portugal naar de Engelse recordkampioen. Sampdoria beweert recht te hebben op 10 procent van de transfersom, maar Sporting weigert te betalen.

Volgens de Portugese club, die Fernandes in 2017 overnam van Sampdoria, hebben de Italianen geen recht op het afgesproken doorverkooppercentage omdat Fernandes in 2018 z’n contract liet ontbinden. De middenvelder wilde samen met een aantal ploeggenoten weg bij Sporting, nadat ze op het trainingscomplex waren aangevallen door eigen fans. Hij kwam later terug op die beslissing en ondertekende een nieuw contract in Lissabon. Volgens Sporting verviel daardoor het recht van Sampdoria op een deel van een eventuele transfersom.

Fernandes (25) begon sterk bij ManUnited, met twee doelpunten en drie assists in zijn eerste vijf wedstrijden in de Premier League. Volgens Sky Sports doet de FIFA nu onderzoek naar zijn transfer.