PSV-coach Roger Schmidt ongerust over Maxi Romero: ’Het gaat niet goed met hem’

„Het gaat niet goed met hem”, aldus Schmidt na afloop. „Hij heeft veel pijn en dat is heel ongelukkig voor hem, want hij zat direct goed in de wedstrijd. Hij had deze basisplaats ook echt verdiend.”

Romero ging, zonder dat er een duel aan te pas was gekomen, naar de grond in Slovenië. PSV hoopt dat zijn blessure meevalt, maar houdt er rekening mee dat het geen heel kortstondige kwetsuur betreft.

Donyell Malen liet na zijn rentree van een forse knieblessure opnieuw zien dat hij op de weg terug is. Hij toonde zich een killer en maakte twee goals. Zoals hij dat vorig seizoen ook deed bij de volgende tegenstander Rosenborg (1-4). „Ik heb goede herinneringen aan Rosenborg”, aldus Malen.