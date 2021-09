Ajax haalt dubbele cijfers nét niet tegen Cambuur

Nadat de Friezen in het eerste kwartier brutaal van zich af hadden gebeten en er via Issa Kallon niet in waren geslaagd een aantal kansrijke situaties goed uit te spelen, gaf Jurriën Timber de aanzet voor een florissante Ajax-avond.

De jonge verdediger onderschepte een Cambuur-aanval, ging een een-twee aan met Steven Berghuis en schoot in de verre hoek raak. Drie minuten later noteerde Berghuis zijn eerste ’thuistreffer’ voor Ajax, door een door Dusan Tadic teruggelegde hoekschop hard in de verre hoek te schieten. Kallon was daarna dicht bij de Friese aansluitingstreffer, maar maar na goed voorbereidend werk van Michael Breij trof Kallon de rug van Lisandro Martinez.

Mazraoui en Neres

Waar het Cambuur niet mee zat, werd Ajax bij de derde goal juist wel geholpen. Calvin Mac-Intosch veranderde een schot van Noussair Mazraoui dusdanig van richting dat doelman Sonny Stevens kansloos was. David Neres bepaalde de ruststand op 4-0, door een mooie voorzet van Dusan Tadic vallend via de grond én de lat binnen te schieten.

Sébastien Haller, de grote man van de wedstrijd in Lissabon, toonde zich aan het begin van de tweede helft gretig. Eerst kopte hij een voorzet voorlangs en vervolgens bood hij Berghuis een reuzenkans op 5-0. De nummer 10 van Ajax presteerde het echter om van dichtbij over te schieten. Nadat Breij een poging na een mooie een-twee met Kallon langs het doel van Remko Pasveer zag gaan, tekende Tadic voor de 5-0. De captain schoot via Stevens binnen nadat diezelfde Stevens een voorzet van Timber voor de voeten van de Serviër had getikt.

Superentree Daramy

Na een uur paste trainer Erik ten Hag een driedubbele wissel toe en die had binnen twee minuten effect. Aanvoerder Tadic had zijn plaats in de dug-out nog niet ingenomen, of hij kon alweer applaudiseren voor de 6-0 van zijn vervanger. Zomeraanwinst Mohamed Daramy schoot na een mooie combinatie met een andere invaller, Kenneth Taylor, knap raak in de verre hoek.

Met een hakbal achter het standbeen langs kreeg ook Haller halverwege de tweede helft zijn goal. De spits verlengde een schot van Martinez subtiel naar de verre hoek. En zelfs Hallers vervanger, de Braziliaan Danilo, hoefde niet lang te wachten om te kunnen delen in de feestvreugde. Op aangeven van Neres tikte Danilo de 8-0 achter doelman Stevens. Neres was even later zelf het eindstation toen Daramy hem vanaf de achterlijn bediende.

Het publiek in de ArenA kon de bal wel het doel in schreeuwen voor de tiende treffer, maar dat bleef de formatie van Henk de Jong bespaard. Ryan Gravenberch schoot in blessuretijd nog op de paal.

