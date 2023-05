Messi, Mbappé en... Loïs Openda vormen voorhoede in Team van het Jaar

Het mag geen verrassing meer heten dat Mbappé er met de trofee voor Speler van het Jaar vandoor ging op het gala van de Franse Ligue 1. Het was al de vierde keer dat de aanvaller van Paris Saint-Germain de individuele prijs pakte. Openda was ook in de race om Speler van het Jaar te worden, maar hij kon niet op tegen de tot dusver 28 competitietreffers van zijn grootste concurrent.

Toch mag Openda trots zijn. Schijnbaar zorgeloos paste hij zich aan, vlak na zijn entree bij seizoensverrassing Lens. De oud-speler van Vitesse had in Arnhem al weinig moeite met het maken van doelpunten, maar doet er in zijn eerste Ligue 1-seizoen een schepje bovenop. Openda trof al twintig keer doel voor Lens, één keer meer dan in het jaar ervoor bij Vitesse. Lens sluit het seizoen komende week af met een wedstrijd tegen Auxerre.

Lens betaalde ruim tien miljoen euro om Openda los te weken bij Club Brugge, waar het toekomstperspectief broos was. Een koopje, blijkt nu. De transferwaarde van de international zal flink stijgen als hij de vorm van zijn debuutseizoen in Frankrijk vasthoudt.