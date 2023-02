Daniil Medvedev naar finale ABN AMRO Open na zege op Grigor Dimitrov

Medvedev krijg zondag mogelijk te maken met een Nederlandse tegenstander. Tallon Griekspoor neemt het in de andere halve finale op tegen de Italiaan Jannik Sinner, de nummer 14 van de wereld. Griekspoor zou, als hij weet te stunten, de eerste Nederlandse finalist in Ahoy worden sinds Raemon Sluiter in 2003. De laatste Nederlandse winnaar in Ahoy was Jan Siemerink in 1998.

Medvedev was in Rotterdam eerder al te sterk voor Botic van de Zandschulp en schakelde vrijdag de Canadese titelverdediger Felix Auger-Aliassime uit.

Dimitrov won de eerste game. Maar dat bleef lang het enige wapenfeit van de 31-jarige Bulgaar, die erna acht games op rij verloor. Pas in de derde game van de tweede set, op de opslag van de Rus nota bene, pakte Dimitrov weer een punt en leek het alsnog tot een wedstrijd te komen. Maar in de zesde game brak Medvedev maar weer eens om met een lovegame uit te lopen naar een 5-2-voorsprong. Niet veel later benutte de Rus op de service van Dimitrov zijn tweede matchpoint en was de partij na 1 uur en 20 minuten beslist.

„Grigor raakte in de tweede set even geïnspireerd, het werd nog even zwaar. Ik moest me niet van de wijs laten brengen en doorgaan met waar ik mee bezig was. Ik slaagde er zelfs in iets beter te gaan spelen”, keek Medvedev bij Ziggo Sport terug. De Rus, die in 2019 in Rotterdam al eens tot de halve finales reikte, hoorde dat hij door het bereiken van de finale terugkeert in de mondiale top 10. „Dat is mooi, maar ik vind het meer waard om hier het toernooi te winnen. Ik hoop morgen mijn niveau nog iets te verhogen.”