ADO-monument Zwinkels kijkt naar Van der Sar en Buffon

Robert Zwinkels heeft het nog altijd goed naar zijn zin bij ADO Den Haag. Ⓒ FOTO ANP/HH

Het had niet veel gescheeld of ADO Den Haag-doelman Robert Zwinkels (37) had als oudste speler aan het Eredivisie-seizoen 2020/21 gestart. ,,Maar dat is Maarten Stekelenburg, die komt uit 1982’’, grijnst de in 1983 geboren Zwinkels. Als jongere contractspeler van Ajax, maakte hij ooit van dichtbij de doorbraak mee van de inmiddels teruggekeerde 58-voudig international.