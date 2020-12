Bert van Marwijk kan karwei toch afmaken: ’Heel bijzonder’

„Er zijn in de tussentijd drie andere bondscoaches geweest en ieder heeft het op zijn eigen manier gedaan, maar er is in de tussentijd geen enkel officieel duel geweest, dus ik kan de draad zo weer oppakken en beginnen waar ik gestopt ben.” Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Bert van Marwijk is in de unieke positie, dat hij de klus mag afmaken bij de Verenigde Arabische Emiraten, nadat hij een jaar geleden werd ontslagen als bondscoach van de Golfstaat. De oud-bondscoach van het Nederlands elftal hervat met de VAE volgend jaar de race naar het WK in buurland Qatar. ,,Het is heel bijzonder, als je teruggevraagd wordt. Dat heeft me wel over de streep getrokken”, aldus Van Marwijk.