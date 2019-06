Van Gaal: ’Messi geen teamspeler’

Hij vervolgt tegenover de Spaanse krant El Pais: „Elk team heeft een structuur nodig waarbij alle spelers elkaar aanvullen. Voetbal is een teamsport, geen individuele. In Spanje vergeten ze dat soms, omdat er veel sterren lopen. Ook de ster in het elftal moet meehelpen in dat proces. Alleen is daar in het wereldvoetbal van nu geen sprake van.”

En dat zag Van Gaal bijvoorbeeld ook bij zijn voormalig club FC Barcelona, die sinds 2015 de Cup met de Grote Oren niet meer wist te winnen. „Hoe vaak hebben ze hem gewonnen, terwijl ze de beste speler ter wereld in de gelederen hebben? Kijk ook naar Neymar bij PSG. Sowieso Neymar en Messi, ik hou van ze als individuele spelers, maar niet als teamspelers. In teamsport geloof ik heilig in collectief spel.”

Milner

De inmiddels gestopte oefenmeester heeft bij Liverpool dat juist wel gezien. „Een van de beste teamspelers is James Milner. In de finale van de Champions League speelde hij als middenvelder en als verdediger. Prachtig om et zien dat hij dat kan opbrengen als 33-jarige. Ook de aanvallers; iedereen speelt voor het team Liverpool. Salah, Firmino en Mané werken ook verdedigend heel hard, omdat trainer Klopp wil dat ze drukzetten. Een paar maanden terug zag hij het licht: hij had door dat drukzetten niet áltijd de oplossing is, soms moet je je aan de omstandigheden aanpassen.”

Een tactiek die tegen FC Barcelona werkte. „Ze wisten niet wat ze moesten doen. Ik vind dat Messi zich moet afvragen waarom hij al een tijd nu de Champions League niet gewonnen heeft. Kijk, ik zit niet in de kleedkamer daar of op de training. Ik kan er niet over oordelen. Ik hou van Messi, hij is gezien de statistieken de allerbeste. Maar waarom heeft hij al 5 jaar lang die Cup niet meer gewonnen? Hoe kan dat?”

Ajax

Van Gaal vervolgt zijn relaas: „Als aanvoerder moet je je dan wel dingen gaan afvragen. Barcelona heeft een geweldige selectie. Je kan niet zeggen dat Rakitic er niets van kan, of Coutinho. En dat Alba, Ter Stegen, Arthur of Vidal slechte spelers zijn. Messi is toch ook verantwoordelijk voor de resultaten, niet alleen de coach. Ik weet nog dat Neymar in dienst speelde van Messi. Ik ben niet tegen Neymar. Hij is fabuleus, maar in Parijs speelt hij niet voor het team. En dat moeten spelers wel doen. Ook Neymar. En ook Messi.”

Hoe het volgens hem wel moet, zag Van Gaal dit seizoen vooral bij Ajax. „Met Ziyech, Tadic, Neres, De Jong en Blind hadden ze creatieve spelers, die in kleine ruimtes juist élkaar wisten te vinden. Als er echt een teamspirit heerst, is een 4-0 nederlaag bij Liverpool onmogelijk.”