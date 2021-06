Wout Poels: ’Alsof er 200 gekken worden losgelaten’

Wout Poels op kop van een groepje tijdens een etappe in de Ronde van Zwitserland. Ⓒ Getty Images

BREST - Het lijkt voor Wout Poels inmiddels gesneden koek. Zaterdag begint hij immers aan zijn zeventiende grote ronde, en zijn negende Tour de France. Maar in La Grand Boucle is niets vanzelfsprekend, zeker niet wanneer de start in Bretagne is waar regen en wind een onvoorspelbare factor zijn en voor totale chaos kunnen zorgen.