Premium Het beste van De Telegraaf

Gelukkige en ongenaakbare rolstoeltennisster verbetert zich ook in 2022 Diede de Groot vanuit een dal terug aan de top: ’Ik ben wéér gegroeid’

Door Eddy Veerman Kopieer naar clipboard

Diede de Groot is ook in 2022 de allerbeste. De 26-jarige rolstoeltennisster uit Oudewater wordt dan ook terecht tot Paralympisch Sporter van het Jaar verkozen. Ⓒ FOTO’S Thijs Rooimans

Dat Diede de Groot woensdagavond tijdens het gala van NOC*NSF werd verkozen tot Paralympisch Sporter van het Jaar, leek zo vanzelfsprekend. De 26-jarige rolstoeltennisster uit Oudewater was immers in 2022 opnieuw ongenaakbaar. Juist dát was buitengewoon knap, na een jaar waarin zij van de buitencategorie was. In 2021 won zij álles wat te winnen valt: het Golden Slam (de vier grandslamtoernooien én paralympisch goud) en ze werd wereldkampioen. Na de euforie viel zij een jaar geleden echter in een andere dimensie: „Met het besef dat ik als een kluizenaar had geleefd. Dat gaf vermoeidheid en een dipje. Maar ik heb het plezier gelukkig teruggevonden.”