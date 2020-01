Transfers voetbalsters bij elkaar nog geen miljoen euro

Jackie Groenen verkaste deze zomer naar Manchester United Ⓒ Hollandse Hoogte

ZÜRICH - Voetbalclubs telden in 2019 meer geld neer voor vrouwelijke spelers dan een jaar eerder, maar dat valt in het niet bij de bedragen die omgaan in het mannenvoetbal. Dat blijkt uit rapporten over de transfermarkt van mannen- en vrouwenvoetbal van wereldvoetbalbond FIFA.