Sport Kort: ABN AMRO Open krijgt ook rolstoeltoernooi voor vrouwen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Sakkari en Garcia boeken belangrijke zege voor WTA Finals

08.13 uur: Caroline Garcia en Maria Sakkari hebben een belangrijke zege geboekt in de strijd om een ticket voor de WTA Finals. Beiden verzekerden zich van een plek in de derde ronde van het WTA-toernooi van Guadalajara in Mexico.

Garcia, als zesde geplaatst op het hardcourttoernooi, knokte zich in drie sets langs de Canadese Rebecca Marino. Na 2 uur en 31 minuten werd het 6-7 (2) 6-3 7-6 (5) voor de Française. De als vierde geplaatste Sakkari uit Griekenland was op haar beurt met 6-4 6-4 te sterk voor Marta Kostjoek uit Oekraïne.

Drie van de acht tickets voor de WTA Finals zijn vergeven. Garcia staat zesde op de jaarranglijst, Sakkari tiende. Het toernooi van Guadalajara is het laatste grote evenement waar punten te verdienen zijn voor de WTA Finals, het eindejaarstoernooi dat op 31 oktober begint in het Amerikaanse Fort Worth.

De jonge Coco Gauff (18) uit de Verenigde Staten staat vierde op de jaarranglijst, Aryna Sabalenka uit Belarus vijfde. De Poolse Iga Swiatek, de Tunesische Ons Jabeur en de Amerikaanse Jessica Pegula zijn al zeker van plaatsing voor de WTA Finals.

„Fantastisch dat er een vrouwen-rolstoeltennistoernooi komt”, zegt toernooidirecteur Esther Vergeer. Ⓒ ABN AMRO OPEN

ABN AMRO Open krijgt ook rolstoeltoernooi voor vrouwen

07.31 uur: Het ABN AMRO Open, het grootste tennistoernooi van Nederland, gaat vanaf volgend jaar ook een toernooi voor rolstoeltennissters houden. Tot dit jaar was er in Rotterdam alleen een toernooi voor mannelijke rolstoelspelers.

„We hebben zó veel sterke vrouwen in Nederland. Diede de Groot is nu zelfs nummer 1 op de wereldranglijst. Te gek dat we haar in eigen land een podium kunnen geven. Het ABN AMRO Open neemt weer de pioniersrol op zich door mannen en vrouwen gelijke kansen te bieden. Hopelijk volgen anderen dit voorbeeld”, aldus toernooidirectrice Esther Vergeer.

De 25-jarige De Groot heeft al zestien grand slams gewonnen in het enkelspel. Op de laatste negen majors pakte ze de titel.

Het ABN AMRO Open, voorheen het ABN AMRO World Tennis Tournament geheten, voegde het rolstoeltoernooi vijftien jaar geleden toe. De afgelopen drie edities werden gewonnen door de Brit Alfie Hewett.

Het ABN AMRO Open wordt van 13 tot en met 19 februari gehouden. Het toernooi in Ahoy viert het 50-jarig jubileum.