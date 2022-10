Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Thorsdottir naar WK turnen in Liverpool

16.03 uur: Turnster Eythora Thorsdottir is door bondscoach Jeroen Jacobs opgenomen in de Nederlandse selectie die eind oktober meedoet aan de WK turnen in het Britse Liverpool. Thorsdottir, die in Rotterdam de twee WK-kwalificaties had gewonnen, keert in Liverpool terug op het internationale podium.

De 24-jarige turnde bij de Olympische Spelen voor het laatst op een internationaal toernooi. Thorsdottir besloot een halfjaar geleden om na een lange pauze weer terug te keren.

Ook EK-gangers Naomi Visser, Tisha Volleman en Sanna Veerman zijn opgenomen in de WK-ploeg. Laatstgenoemde liep tijdens het laatste kwalificatiemoment een blessure op aan haar rechterenkel, maar lijkt fit genoeg voor de wereldtitelstrijd. Naast het viertal is ook Eve de Ruiter geselecteerd, die bij de WK haar debuut maakt.

Casey-Jane Meuleman is aangewezen als eerste reserve. Shadé van Oorschot is de tweede, niet-meereizende, reserve.„Dit kampioenschap is de eerste belangrijke mondiale graadmeter in deze olympische cyclus”, zegt bondscoach Jeroen Jacobs. „In Liverpool zal duidelijk worden hoe de verhoudingen liggen en welke vervolgstappen er gezet moeten worden richting de WK 2023 in Antwerpen, waar we ons met het team willen kwalificeren voor de Olympische Spelen 2024 in Parijs.”

Doelstelling van de Nederlandse turnsters is het behalen van een plek bij de beste twaalf landenteams. De Nederlandse turnsters komen op 30 oktober voor het eerst in actie tijdens de kwalificaties.

Bij de mannen maakte waarnemend bondscoach Dirk van Meldert zijn selectie eerder al bekend. Die bestaat uit Casimir Schmidt, Loran de Munck, Jermain Grunberg, Jordi Hagenaar en Martijn de Veer. Yazz Ramsahai is aangewezen als reserve. De mannen gaan voor een plek bij de top 18.

De WK turnen vinden van 29 oktober tot en met 6 november plaats in Liverpool.

NEC krijgt geldboete na wanordelijkheden rond duel met Groningen

13.27 uur: NEC heeft van de aanklager betaald voetbal een geldboete van 2500 euro gekregen vanwege het afsteken van vuurwerk door de aanhang tijdens het thuisduel met FC Groningen.

De derde competitiewedstrijd van NEC op 26 augustus eindigde in een 1-1 gelijkspel. NEC staat na tien wedstrijden op de elfde plaats met 10 punten.

Hockeybondscoach Van Ass breidt trainingsgroep uit met viertal

11.35 uur: Paul van Ass, de bondscoach van de Nederlandse hockeysters, heeft de trainingsgroep uitgebreid met vier speelsters. Het gaat om Pien Dicke (SCHC), Rosa Fernig (Den Bosch), Luna Fokke (Kampong) en Marijn Veen (Amsterdam).

Van het viertal kwam alleen Fernig nog nooit uit voor Oranje. Ze maakte al wel eens deel uit van de trainingsgroep.

De groep van Van Ass bestaat nu uit 25 speelsters. De 62-jarige Van Ass begon in oktober als bondscoach van Oranje.

Schalke 04 ontslaat trainer Kramer

11.08 uur: De Duitse voetbalclub Schalke 04 heeft trainer Frank Kramer ontslagen. De afgezakte topclub staat op de zeventiende plaats in de Bundesliga. De 50-jarige Kramer was pas sinds de zomer in dienst.

„Na vorig seizoen te zijn gepromoveerd was ons doel voor dit seizoen om in de Bundesliga te blijven. Tot voor kort waren we ervan overtuigd dat we met de huidige technische staf het tij konden keren, maar vanuit ons oogpunt hebben we nu een punt bereikt waarop we iets moeten veranderen”, zei sportief directeur Rouven Schröder.

Schalke 04 heeft slechts één van de tien wedstrijden gewonnen. De club uit Gelsenkirchen heeft 6 punten, 2 meer dan hekkensluiter Bochum. Dinsdag verloor Schalke 04 in de beker met 5-1 van Hoffenheim. Diezelfde club was vorige week in de Bundesliga al met 3-0 te sterk.

Komend weekend wacht Schalke 04 de uitwedstrijd tegen Hertha BSC.

Twee duels eerste divisie naar voren vanwege openingswedstrijd WK

10.45 uur: Twee duels uit de Keuken Kampioen Divisie zijn een paar dagen naar voren gehaald vanwege de openingswedstrijd van het WK voetbal. Het gaat om MVV - Almere City en ADO Den Haag - Roda JC. Beide duels stonden voor zondag 20 november op het programma.

MVV - Almere City wordt nu op zaterdag 19 november gespeeld, ADO Den Haag - Roda JC op woensdag 16 november. Beide wedstrijden beginnen om 20.00 uur.

Op zondag 20 november begint het WK in Qatar met de wedstrijd tussen het gastland en Ecuador. Die wedstrijd werd recentelijk naar voren gehaald. Aanvankelijk zouden Oranje en Senegal op maandag de openingswedstrijd spelen.

Motorcrosser Herlings krijgt oud-kampioen Cairoli als teammanager

10.16 uur: Motorcrossteam KTM van de Nederlander Jeffrey Herlings heeft Antonio Cairoli aangesteld als teammanager. De 37-jarige Italiaan reed tussen 2010 en 2020 zelf voor de Oostenrijkse constructeur en veroverde tijdens zijn carrière negen wereldtitels.

„Ik hoop zoveel mogelijk kennis en passie mee te brengen in mijn nieuwe rol”, verklaarde Cairoli. „Ik moet nog een aantal dingen leren, maar tijdens mijn carrière heb ik met fantastische mensen samengewerkt en die ervaring zal ik kunnen gebruiken.”

Herlings is het uithangbord bij KTM. De 28-jarige motorcrosser werd in 2018 en 2021 wereldkampioen.

Sakkari en Garcia boeken belangrijke zege voor WTA Finals

08.13 uur: Caroline Garcia en Maria Sakkari hebben een belangrijke zege geboekt in de strijd om een ticket voor de WTA Finals. Beiden verzekerden zich van een plek in de derde ronde van het WTA-toernooi van Guadalajara in Mexico.

Garcia, als zesde geplaatst op het hardcourttoernooi, knokte zich in drie sets langs de Canadese Rebecca Marino. Na 2 uur en 31 minuten werd het 6-7 (2) 6-3 7-6 (5) voor de Française. De als vierde geplaatste Sakkari uit Griekenland was op haar beurt met 6-4 6-4 te sterk voor Marta Kostjoek uit Oekraïne.

Drie van de acht tickets voor de WTA Finals zijn vergeven. Garcia staat zesde op de jaarranglijst, Sakkari tiende. Het toernooi van Guadalajara is het laatste grote evenement waar punten te verdienen zijn voor de WTA Finals, het eindejaarstoernooi dat op 31 oktober begint in het Amerikaanse Fort Worth.

De jonge Coco Gauff (18) uit de Verenigde Staten staat vierde op de jaarranglijst, Aryna Sabalenka uit Belarus vijfde. De Poolse Iga Swiatek, de Tunesische Ons Jabeur en de Amerikaanse Jessica Pegula zijn al zeker van plaatsing voor de WTA Finals.

„Fantastisch dat er een vrouwen-rolstoeltennistoernooi komt”, zegt toernooidirecteur Esther Vergeer. Ⓒ ABN AMRO OPEN

ABN AMRO Open krijgt ook rolstoeltoernooi voor vrouwen

07.31 uur: Het ABN AMRO Open, het grootste tennistoernooi van Nederland, gaat vanaf volgend jaar ook een toernooi voor rolstoeltennissters houden. Tot dit jaar was er in Rotterdam alleen een toernooi voor mannelijke rolstoelspelers.

„We hebben zó veel sterke vrouwen in Nederland. Diede de Groot is nu zelfs nummer 1 op de wereldranglijst. Te gek dat we haar in eigen land een podium kunnen geven. Het ABN AMRO Open neemt weer de pioniersrol op zich door mannen en vrouwen gelijke kansen te bieden. Hopelijk volgen anderen dit voorbeeld”, aldus toernooidirectrice Esther Vergeer.

De 25-jarige De Groot heeft al zestien grand slams gewonnen in het enkelspel. Op de laatste negen majors pakte ze de titel.

Het ABN AMRO Open, voorheen het ABN AMRO World Tennis Tournament geheten, voegde het rolstoeltoernooi vijftien jaar geleden toe. De afgelopen drie edities werden gewonnen door de Brit Alfie Hewett.

Het ABN AMRO Open wordt van 13 tot en met 19 februari gehouden. Het toernooi in Ahoy viert het 50-jarig jubileum.