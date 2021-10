Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Max Verstappen vol onbegrip over regels rond pole position

„Ik heb gewoon pole gepakt en vind niet dat een gridstraf daar effect op moeten hebben. Maar goed, het maakt me ook weer niet zo heel veel uit”, aldus Hamilton, die natuurlijk makkelijk praten heeft, aangezien hij toch al lang en breed recordhouder is wat betreft het aantal pole positions. Michael Schumacher is de nummer twee op de lijst met ’slechts’ 68 eerste plekken.

Hoewel Valtteri Bottas profiteerde en zondag voor de 15e keer in zijn carrière vanaf P1 mag starten, vond de Fin dat zijn teamgenoot tekort was gedaan. „Pole is pole. Lewis was gewoon de snelste vandaag.”

Max Verstappen, die achter beide Mercedes-coureurs de derde tijd neerzette, was het daar hartgrondig mee eens. „De man die het snelste rondje rijdt, verdient pole.”