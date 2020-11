Jürgen Klopp: straks staat Liverpool niet met elf spelers op veld

„Iedereen zegt tegen mij dat zoiets erg moeilijk is, maar het is pas echt moeilijk voor de spelers. Voor de rest is het alleen maar een kwestie om vanachter een bureau een besluit te nemen.”

Klopp beseft dat de uitzendschema’s zijn opgesteld in overleg met de voetbalclubs. „Maar als iemand me nog een keer iets verteld over die contracten, ga ik uit mijn dank, omdat die contracten niet zijn opgesteld voor een coronaseizoen”, aldus een verbolgen Klopp die bij Liverpool te maken heeft met een waslijst aan afwezigen.

Trainers van clubs uit de Engelse Premier League konden afgelopen weekeinde weer vijfmaal wisselen. De Engelse bondscoach Gareth Southgate was hiermee op de proppen gekomen, omdat hij vreest voor nog meer blessures bij zijn internationals in een overvol seizoen.