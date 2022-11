VIDEO Bondscoach Kameroen kan naam niet uitspreken van eigen WK-speler

Voetbal

Ziyech, Mazraoui, Amrabat en Aboukhlal met Marokko naar WK

Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat en Zakaria Aboukhlal behoren tot de Marokkaanse voetbalselectie voor het WK in Qatar. Bondscoach Walid Regragui nam de vier spelers met een verleden in de Eredivisie op in zijn selectie van 26 man.