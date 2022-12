Internationals treuren na: ’Droom Messi werd nachtmerrie’

De Roon

„Als kind hoorde ik mijn vader praten over de nachtmerrie van Argentinië. Het WK in '78. In mijn tijd als voetballer is Messi de droom van elke speler. Vandaag speelde ik tegen de droom die een nachtmerrie werd. Felicitaties aan Argentinië. Ik ben desondanks zo verdomd trots op deze ploeg.”

Aké

„Trots op het team! We hebben alles gegeven, maar het mocht niet zo zijn. We komen terug. Felicitaties aan Argentinië en dank aan de fans voor de steun.”

Noppert

„Niet waar we voor kwamen. Bedankt boys. Bedankt Nederland.”