Knuffelactie uitvak hoogtepunt doelpuntloze degradatiekraker

Het hoogtepunt van de wedstrijd was een actie van de supporters van Cambuur, naar aanleiding van het overlijden van de 14-jarige dochter van een bestuurslid van de overkoepelende organisatie van supportersverenigingen van Emmen. De meegereisde fans gooiden in de 14e minuut massaal knuffels op het veld.

Hoewel het verschil op de ranglijst klein is, zal Emmen gezien de laatste resultaten met een beter gevoel aan het duel zijn begonnen. De Friezen werden midweeks immers uitgeschakeld in de beker door de amateurs van De Treffers. De situatie werd er niet beter op voor Cambuur toen keeper João Virgínia al in de 4e minuut geel zag voor het onreglementair afstoppen van Richairo Zivkovic. Ook Ole Romeny en Mark Diemers waren dicht bij een treffer. Cambuur was gevaarlijk via Jamie Jacobs, die de bal niet langs Mickey van der Hart kreeg. Virgínia hield voor rust Zivkovic nog twee keer van scoren af.

In tweede helft maakten de ploegen minder aanspraak op een treffer. Jari Vlak was 5 minuten voor tijd nog dicht bij een treffer, maar Virgínia bokste de bal weg.

Met het resultaat blijft Cambuur op de laatste plaats staan, met 9 punten uit zestien wedstrijden. Emmen heeft 3 punten meer verzameld.