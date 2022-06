Hagenaar kampioen op meerkamp: ’Positief rondlopen werkt door’

„Ik was goed voorbereid en het is extra fijn dat het dan ook lukt. Wedstrijdturnen is anders dan trainen. Het gaat ook om het omgaan met zenuwen. Vandaag heb ik laten zien dat ik daar volwassen in ben geworden”, vervolgde de turner. „Voor mij werkt het ook vooral om vrolijk rond te lopen, met veel plezier. Als je positief rondloopt, dan werkt dat ook positief door in de oefeningen.”

Gebrand

In Ahoy bereikte Hagenaar met een score van 80,150 punten volgens zijn coach Jeroen Jacobs voor het eerst in zijn loopbaan de „magische grens” van 80 punten. De afgelopen weken kwam Hagenaar daarbij tijdens twee EK-kwalificatiewedstrijden al in de buurt. „Donderdag haalde ik tijdens de EK-kwalificatie nog 79,9 punten en in de eerste kwalificatie zat ik ook rond de 79. Daarom was ik er echt op gebrand om hier bij het NK de 80 punten te halen. Het is mooi om te zien dat ik door de wedstrijden heen steeds tot betere scores kwam”, zei hij.

Bekijk ook: Turnbond verwacht snel duidelijkheid over nieuwe bondscoach vrouwen

Voor Hagenaar was het behalen van die 80 punten ook belangrijk met het oog op de toekomst. „Elke turner die je vraagt naar die 80 punten-grens zal zeggen dat het iets speciaals is. Het is moeilijk te omschrijven wat het precies betekent. Als je kijkt naar het internationale veld, dan denk ik dat ik met zo’n score zeker de meerkampfinale kan halen bij EK’s en WK’s. Dat is waar het begint. Uiteindelijk wil je ook richting toestelfinales en wellicht een top-8 op de meerkamp.”

’Elkaar pushen’

Hagenaar plaatste zijn 80 punten ook in breder perspectief, namelijk dat van het team. Bij de EK in augustus moet de Nederlandse ploeg het immers doen zonder ervaren krachten als Casimir Schmidt (herstellend van een enkeloperatie) en Bart Deurloo, die Oranje jarenlang aanvoerden op de meerkamp. Hagenaar weet dan ook dat de ogen nu zijn gericht op bijvoorbeeld hem en de nummer 2 van Nederland, Jermain Grünberg. „We zitten allebei een beetje op hetzelfde niveau. Het is belangrijk dat we elkaar naar voren pushen, want uiteindelijk moeten we het bij de EK en WK samen gaan doen. Dit zijn de jaren waarin we de stappen moeten gaan maken.”