Erik ten Hag blijft op zijn hoede na derde zege op een rij: ’Het is nog te vroeg’

„Het was een heel degelijke prestatie van het team”, vond Ten Hag. „Ik ben blij dat we het team sterker maken en dat er een ploeg ontstaat. Ze steunen elkaar, vechten voor elkaar en werken samen. En als ze dat doen, dan komen de goede uitslagen. Nu moeten we dat nog verder verbeteren. Zondag is een goede test”, keek Ten Hag vooruit op het duel met koploper Arsenal.

United won van Leicester door een doelpunt van Jadon Sancho. Tyrell Malacia speelde de hele wedstrijd en vedette Cristiano Ronaldo viel in de tweede helft in. De Portugees werd lang in verband gebracht met een vertrek uit Manchester, maar lijkt toch te blijven.

Erik ten Hag bracht Cristiano Ronaldo in de tweede helft in voor Jaden Sancho. Ⓒ ANP/HH

„Zoals we hebben gezegd”, zei Ten Hag over het blijven van Ronaldo. „Het is nog vroeg in het seizoen en we hebben meer dan elf spelers die kunnen starten. Spelers die nu op de bank zitten, kunnen over twee of drie weken in de basis staan.”

United legde Antony van Ajax vast voor vijf jaar. De wedstrijd tegen Leicester kwam voor de Braziliaan nog te vroeg.