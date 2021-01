Dick Advocaat zet Feyenoorders op scherp richting Klassieker met Ajax

Voetbal

Holstein Kiel stunt en knikkert Bayern München uit Duitse beker

Holstein Kiel heeft woensdag voor een enorme stunt gezorgd in het toernooi om de DFB Pokal. De ploeg uit de Tweede Bundesliga schakelde in de tweede ronde bekerhouder Bayern München uit. Dat gebeurde nadat de thuisploeg met een doelpunt diep in blessuretijd (2-2) een verlenging had afgedwongen. Daar...