Liverpool: ’Vier titel in je huiskamer’

Toen Liverpool eind vorige maand door een nederlaag van concurrent Manchester City kampioen werd, gingen duizenden supporters de straat op. Ze vierden een uitbundig feest in de stad. De fans overtraden hiermee het samenscholingsverbod dat in Engeland werd ingesteld vanwege het coronavirus. Liverpool wil zo’n situatie niet nog een keer laten gebeuren en heeft de aanhang daarom dringend opgeroepen thuis te blijven.

„De beste plek om het feest mee te vieren, is thuis in je huiskamer”, zegt Natalie Perischine namens de politie in Liverpool. „Het laatste wat we willen, is dat het aantal coronabesmettingen in onze stad weer oploopt en dat de lockdownmaatregelen weer moeten ingaan. Het heeft ook geen zin om naar het stadion te gaan. We kunnen het ons als stad niet veroorloven dat grote groepen mensen samenkomen.” De politie heeft diverse voorzorgsmaatregelen genomen om te voorkomen dat de regels weer worden overtreden.

Jordan Henderson, die als aanvoerder van Liverpool de beker in ontvangst neemt, belooft de fans aan hen te denken als hij de trofee in de lucht steekt. „Deze beker is voor jullie, jullie hebben ons gemotiveerd om deze droom waar te maken. We weten dat jullie er zijn, ook al zijn jullie niet op Anfield aanwezig”, aldus Henderson.