Brede steun voor stilleggen van Eredivisie

Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Bij de Eredivisie-clubs is vol begrip gereageerd op de beslissing van het kabinet om vanwege de coronacrisis alle grote evenementen en dus ook het profvoetbal in Nederland op te schorten tot het einde van de maand. Iedereen is het er over eens, dat de gezondheid in Nederland voorop moet staan en dat het voetbal van secundair belang is in deze ernstige crisis. „Dit kon niet uitblijven. Dit zag je al een tijdje aankomen. Er was geen weg terug”, aldus FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren.