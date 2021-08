Eerste goal Justin Kluivert voor OGC Nice, debuut Calvin Stengs

Kluivert stond ook aan de basis van het tweede doelpunt van Nice. De ex-Ajacied gaf de assist aan Amine Gouiri. Gouiri zorgde ook voor de 3-0, deze keer uit een strafschop. Khéphren Thuram-Ulien maakte er in de slotfase nog 4-0 van.

Domper voor Kluivert was de blessure die hij in de eerste helft opliep. Tien minuten voor rust werd hij gewisseld. Oud-AZ-speler Calvin Stengs was zijn vervanger. Het was zijn debuut voor de Fransen.

De thuiswedstrijd van Nice tegen Olympique Marseille werd vorige week gestaakt, omdat supporters van Nice het veld bestormden. Nice leidde met 1-0. Uit de tot nu toe drie wel uitgespeelde wedstrijden haalde Nice al 7 punten.

