Djokovic had ’zware maanden’ na weigeringen deelname

De Servische nummer 1 van de wereld mocht daarom niet spelen op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar, en kwam in de eerste drie maanden alleen in Dubai in actie.

„Ik hoop dat ik straks niet op zes wedstrijden in zes maanden sta”, zei Djokovic over zijn enige drie wedstrijden tot nu dit jaar, in februari in Dubai. „De afgelopen drie tot vier maanden zijn echt moeilijk voor me geweest, mentaal en emotioneel. Dit is iets wat ik nog nooit heb meegemaakt.”

Brandstof

De Serviër zegt die ervaringen te willen gebruiken als brandstof voor de rest van het seizoen. „Zodra ik wedstrijden ga spelen, zal ik moeten omgaan met alles wat waarschijnlijk binnen heeft gesluimerd en misschien wacht om naar buiten te komen.”

De 34-jarige tennisser begint zijn gravelseizoen tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina in Monaco op het toernooi van Monte Carlo, dat maandag begint. „Ik weet dat ik vooral aan het begin van deze week waarschijnlijk niet op mijn best zal zijn, dus ik test mijn motor, om het zo maar te zeggen, en probeer mijn spel te verbeteren.”

Djokovic raakte zijn eerste plek op de wereldranglijst een paar weken kwijt aan de Rus Daniil Medvedev, maar kreeg die half maart weer terug.