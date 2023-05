VIDEO Woeste PSG-fans keren zich tegen Messi bij stadion

Een deel van de aanhang van PSG fluit Messi al langer tijdens wedstrijden uit. Ze vinden dat hij zijn enorme salaris niet waarmaakt bij de club uit Parijs. De morrende fans hebben het nu helemaal gehad met Messi. De vedette kwam maandag niet opdagen op een straftraining na een nederlaag (1-3) tegen FC Lorient. Messi maakte wel een uitstapje naar Saoedi-Arabië, het land dat hij al langer aanprijst in reclames.

Messi is in de zomer na twee seizoenen bij Paris Saint-Germain transfervrij, na een bijna volledige loopbaan bij Barcelona te hebben gespeeld. PSG heeft het aanstaande vertrek van Messi nog niet bevestigd. De 35-jarige aanvaller wordt in verband gebracht met een terugkeer naar Barcelona, maar zou in Saoedi-Arabië maar liefst 400 miljoen euro kunnen verdienen.

Saoedi-Arabië overweegt zich kandidaat te stellen voor het WK van 2030. Cristiano Ronaldo voetbalt sinds dit jaar bij Al-Nassr in Saoedi-Arabië.