Spurs houdt punt over aan bezoek aan Watford

De grootste kans van de wedstrijd was voor de thuisclub. Troy Deeney mocht twintig minuten voor tijd aanleggen vanaf elf meter, nadat Jan Vertonghen hands had gemaakt na een schot van Gerard Deulofeu. De Spurs hadden zelf in de openingsfase van de wedstrijd ook een penalty kunnen krijgen, maar toen ging de bal na hands van Craig Cathcart níet op de stip.

Lo Celso dichtbij

Deeney verzilverde zijn buitenkansje niet, want doelman Paulo Gazzaniga ranselde de strafschop uit zijn doel. In blessuretijd leek Tottenham via Giovanni Lo Celso alsnog de drie punten mee te nemen, maar de sliding van Watford-aanwinst Ignacio Pussetto (overgekomen van Udinese) was net op tijd om de bal (die nog net de doellijn niet helemaal gepasseerd was) weg te halen.

Door de remise blijft Tottenham achtste, terwijl Watford nog altijd in de onderste regionen verkeert. De voorsprong op nummer 18 Aston Villa (dat op een degradatieplaats staat) is twee punten.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League