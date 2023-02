Premium Het beste van De Telegraaf

Irene Schouten is in gevecht met zichzelf: ’Ze is te hard doorgegaan met van alles’

Door Nick Tol

Irene Schouten beleeft momenteel een wat lastige periode. Ⓒ ANP/HH

HEERENVEEN - Irene Schouten kon haar tranen zaterdagmiddag tijdens de NK Afstanden in Thialf niet bedwingen. Zelfs de toonaangevende sportvrouw die altijd onvermoeibaar leek, blijkt grenzen te hebben. Na een buitengewoon uitputtend jaar, waarin ze maar liefst drie keer olympisch goud won en vervolgens werd overladen met de meest uiteenlopende activiteiten, voert de 30-jarige schaatsster de laatste maanden een gevecht met zichzelf.