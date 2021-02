Video: spelers FC Porto en Braga duwen ambulance van veld

David Carmo verlaat het veld met de ambulance, die geduwd wordt door de spelers. Ⓒ ANP/HH

PORTO - Sinds corona de stadions heeft laten leeglopen, horen we coaches langs de lijn voortdurend „push, push” roepen. In de halve finale van de Portugese beker tussen Porto en Braga was dat letterlijk te nemen.