Michael de Leeuw bezorgt FC Emmen cruciale zege met hattrick

De start was voor de bezoekers, die dan ook de eerste grote kans kregen via Noah Fadiga, maar hij stuitte op Michael Verrips. Daarna nam Emmen het initiatief langzaam over. Het was niet dat de kansen direct aaneen werden geregen, maar toch waren er aardige schotpogingen van Caner Cavlan en Denni Avdic.

Het grootste gevaar de eerste helft ontstond pas in de allerlaatste minuut. Jari Vlak verlengde een hoekschop van de rechterkant tot op de paal, waarna zijn rebound via een verdediger van Heracles op de lat belandde. Zodoende mochten de Almeloërs blij zijn dat het ging rusten met een gelijke stand.

Emmen-doelman Michael Verrips bokst de bal weg. Ⓒ ANP/HH

Na de pauze ging Emmen door met druk zetten en dat leverde na ruim tien minuten spelen een strafschop op toen Fadiga zich lichtjes vergreep aan Michael de Leeuw. De aanvaller ging zelf achter de bal staan en faalde niet.

De druk van de thuisploeg nam daarna af, maar het lukte Heracles niet snel om zelf veel kansen te gaan creëren. Totdat een kwartier voor tijd Rai Vloet ineens de bal voor zijn voeten kreeg, maar hij mikte hoog over. Enkele minuten later kreeg hij een herkansing vanaf elf meter na een wilde karatetrap van doelman Verrips, die daarbij ontsnapte aan rood. De keeper toucheerde de strafschop nog, maar kon hem niet keren.

Daarmee leek het duel op een gelijkspel af te stevenen, maar dat was niet het plan van De Leeuw. Hij nam een diepe bal knap aan om hem vervolgens via de onderkant van de lat binnen te volleren. In de blessuretijd verzorgde hij ook nog de 3-1. Nadat een schot van Kerim Frei gekeerd werd, schoot de aanvoerde de bal in de korte hoek.

Het betekent dat Emmen in het spoor blijft van Willem II (een puntje achterstand), dat vrijdag al won van RKC Waalwijk. De Waalwijkers staan zodoende slechts twee punten boven de streep.