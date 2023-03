Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Pérez normaal gesproken geen serieuze concurrent voor Verstappen in strijd om WK-titel

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Verstappen en Pérez op het podium in Jeddah. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De concurrentie (of beter gezegd: de rest van het veld) komt superlatieven tekort om de angstaanjagende snelheid van Red Bull Racing te omschrijven. Na de overwinning van Sergio Pérez in Jeddah worden ook de titelkansen van de Mexicaan en een mogelijke titanenstrijd met Max Verstappen alweer opgepookt. Maar is dat wel gegrond?