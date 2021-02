Maarten Stekelenburg: ’Ik verleer het niet zo snel’

De 38-jarige doelman kreeg eind vorige week te horen dat eerste doeleman André Onana vanwege een dopingschorsing een jaar niet mag voetballen.

De spelers van Ajax kwamen vooraf allemaal met een keepersshirt met rugnummer 24 van Onana het veld op. Stekelenburg: „Dat hebben de club en spelers gezamenlijk bedacht. We wilden het eigenlijk afgelopen weekend al doen, maar toen werd onze wedstrijd afgelast. Onana is niet alleen een goede keeper, maar ook in de kleedkamer een leuke gast. We gaan hem missen.”

Ajax was voor rust veel beter en leidde al met 2-0. „Ik denk dat zij één kansje hebben gehad”, keek Stekelenburg terug. „In de tweede helft kwamen zij er beter in. De bal kan altijd een keer verkeerd vallen, zeker als zij opportunistisch gaan spelen. Éen ding telde, we wilden winnen: dat hebben we gedaan.”

"Vooral in de eerste helft heb ik een fantastisch Ajax gezien"

Trainer Erik ten Hag heeft genoten van het optreden van Ajax. „”, zei hij. „De uitvoering was perfect. Het was genieten. We hebben PSV voor grote problemen gesteld, ook met geweldige goals.”

„Het duurde tot de slotfase van de eerste helft totdat PSV een aandeel in de wedstrijd kreeg”, vervolgde Ten Hag. „We hadden vlak voor rust de 3-0 moeten maken, met Haller en Klaassen. Na rust nam PSV wat meer risico en deden wij het minder. Toen hadden we het beter kunnen uitspelen. Er is dus ruimte voor verbetering.”

„Maar ik heb genoten van Ajax”, stelde Ten Hag. „Het gogme van Klaassen en Blind op het middenveld. De twee goals van Haller. Ik ben blij dat hij nu wel mee mocht doen. We hebben wel een mentale tik aan PSV uitgedeeld. Vooral ook met de manier waarop we gewonnen hebben. Zij zullen hier ook weer van leren.”

Ten Hag had een goed gevoel voor het duel met PSV, al was het toch even de vraag hoe Ajax zich zou herstellen van een reeks teleurstellingen. „Ik proefde dat ze wat recht wilden zetten. Ze hebben het goed gedaan.”

"Te veel spelers van PSV niet in vorm"

Trainer Roger Schmidt kon niet meteen een antwoord geven op de vraag waarom zijn PSV er vooral in de eerste helft nauwelijks aan te pas kwam. „Maar het is wel mijn verantwoordelijkheid”, zei hij. „Ik baal daar enorm van.”

„Te veel spelers van mij waren niet in topvorm”, ging Schmidt op zoek naar oorzaken. „Dan kan je ook geen goede teamprestatie neerzetten. We hebben een jonge ploeg. In grote wedstrijden als deze zie je dat jongens als Tadic, Klaassen en Blind veel ervaring hebben. Maar wij waren de eerste 35 minuten erg zwak.”

„Ajax heeft een goede ploeg”, zei Schmidt. „Maar als wij niet meegaan in hun strijd, dan wordt het heel lastig. In de tweede helft hebben we het beter gedaan. Toen probeerden we alles nog te keren. Maar dat is niet gelukt, terwijl we wel een stuk beter speelden.”

Trainer Schmidt voelt geen extra druk op zijn schouders na de uitschakeling in de KNVB-beker en de achterstand van 7 verliespunten op Ajax in de Eredivisie. „Ajax heeft een goede ploeg. We doen nog steeds mee in de Eredivisie en in de beker worden we in een uitwedstrijd door hen uitgeschakeld. Dat kan gebeuren.”