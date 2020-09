Primoz Roglic heeft een Sloveens probleem

De Slovenen Tadej Pogacar (r.) en Primoz Roglic zijn ontegenzeggelijk de sterkste renners in deze Ronde van Frankrijk. Ⓒ Getty Images

GRAND COLOMBIER - De ’killerwespen’ staken waar ze konden, maar één man blijkt daar deze Tour de France immuun voor. Tadej Pogacar maakt het leven zuur van Primoz Roglic en is daarmee de plaaggeest in het grote streven naar de eindzege. Het machtsvertoon van Jumbo-Visma in de vijftiende etappe was indrukwekkend, al bleek ook dat kwantiteit niet altijd boven kwaliteit staat. Op de slotklim, de Grand Colombier, doemde tussen al het geel-zwart opnieuw het witte tricot van ’Poga’ op, die maximaal profiteerde van het voorwerk.