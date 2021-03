Familie omgekomen Sala klaagt Nantes en Cardiff aan

Het toestel met aan boord de 28-jarige Sala en piloot David Ibbotson stortte neer in het Kanaal nabij Guernsey. Sala was op weg van Nantes naar Cardiff. De club uit Wales had de Argentijnse spits die winter overgenomen van de Franse club.

Met de transfer was naar verluidt een transfersom gemoeid van circa 20 miljoen euro. Later, na het dodelijke ongeluk, besliste wereldvoetbalbond FIFA dat Cardiff alsnog een bedrag van 6 miljoen euro aan Nantes diende te betalen. De Britse club is daartegen bij het internationaal sporttribunaal CAS in beroep gegaan.

De familie onderneemt juridische stappen tegen beide clubs om, zo lieten de betrokken advocaten weten, „de rechten van de familie te beschermen” in afwachting van het resultaat van het gerechtelijk onderzoek. Ook de voetbalmanager die namens Nantes de transfer afwikkelde en zijn vader zijn aangeklaagd. De familie heeft in totaal dertien personen beschuldigd van dood door schuld, nalatigheid, illegale handelingen of een andere betrokkenheid bij de dood van Sala.

Begin vorig jaar meldde de Air Accidents Investigations Branch (AAIB) dat het vliegtuig koolstofmonoxide lekte tijdens de vlucht en dat de laatste manoeuvre van piloot Ibbotson ervoor zorgde dat het toestel in de lucht in stukken brak. Ibbotson verloor de controle over zijn toestel bij een te hoge snelheid. Hij had zeer waarschijnlijk een koolstofmonoxide-vergiftiging opgelopen. Ibbotson had geen vergunning om betalende passagiers te vervoeren.