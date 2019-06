Nyck De Vries verkeert in kampioensvorm. Ⓒ BSR Agency

LE CASTELLET - Het zijn enerverende weken voor Nyck de Vries. Na zijn debuut in de 24 uur van Le Mans mag de coureur uit Sneek zich nu leider in de strijd om het wereldkampioenschap in de Formule 2 noemen. Met de nog niet opgegeven Formule 1-droom in het achterhoofd een mooie, tussentijdse opsteker.