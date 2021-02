Ajax ontsnapt tegen PSV na penalty in blessuretijd

Beide ploegen kwamen met een wisselend gevoel uit de afgelopen Europa League-week. Ajax bekerde ten koste van Lille verder en zag zich in de achtste finales gekoppeld aan Young Boys, PSV moest zijn meerdere erkennen in Olympiakos Piraeus. Na een 4-2 nederlaag in Griekenland kwam de formatie van Roger Schmidt met 2-0 voor, maar moest het kort voor tijd de fatale 2-1 slikken.

Ihattaren

Schmidt had voor het treffen met Ajax geen ruimte in zijn selectie voor Mohamed Ihattaren. „Hij heeft zich niet gedragen zoals we van een professional verwachten. Weinig inzet en weinig teamdiscipline”, zo luidde de verklaring van de trainer vooraf. Omdat ook Ibrahim Sangaré en Mauro Junior nog ontbraken, startte Olivier Boscagli opnieuw in de rol van controlerende middenvelder.

Bij Ajax mocht Sébastien Haller in tegenstelling tot donderdag weer meedoen en zijn basisplaats ging ten koste van David Neres. Ajax startte overtuigend en kwam na vijf minuten bijna op voorsprong door een eigen doelpunt van Jordan Teze. Hij gleed, na een voorzet van Devyne Rensch, de bal tegen zijn eigen doelpaal. Ook Jurriën Timber kwam een keer goed en gevaarlijk door, maar op het moment van afronden maaide de jonge verdediger volledig langs de bal.

De spelers van PSV vieren de 1-0 van de niet zichtbare Eran Zahavi. Ⓒ BSR Agency

Zahavi doet het weer

Ook bij PSV kwam het eerste gevaar van een verdediger. Denzel Dumfries brak vanaf de rechterkant door en schudde achtereenvolgens Daley Blind, Lisandro Martinez en Timber af, maar kon doelman Maarten Stekelenburg net niet passeren. De goalie van Ajax moest vijf minuten voor rust lijdzaam toezien hoe een vrije trap van Eran Zahavi hem te machtig was. Net als afgelopen donderdag krulde de Israëliër de bal over de muur binnen.

In de tweede helft kwam Ajax net als in het eerste bedrijf sterk uit de startblokken. Edson Alvarez kopte uit een vrije trap ruim naast en Haller uit een voorzet van Dusan Tadic een halve meter over. De grootste mogelijkheid op een treffer was na een uur spelen aan de overkant. Boscagli kon uit een corner net de 2-0 niet binnenwerken, omdat Stekelenburg goed in de weg lag.

Tien minuten voor tijd leek Yorbe Vertessen de wedstrijd te beslissen, door na een PSV-counter de 2-0 aan te tekenen. De goal werd echter afgekeurd omdat de jonge invaller de bal op zijn arm kreeg voordat hij raak kopte. Stekelenburg hield kort daarna Ajax in leven door een vrije trap van Philipp Max knap uit de hoek te tikken, en dat bleek een belangrijke redding.

Ajax kreeg namelijk in blessuretijd nog een strafschop, omdat Dumfries een inzet van Davy Klaassen met zijn hand blokte. Tadic maakte vervolgens van elf meter geen fout.

